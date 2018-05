Leo – Martes 8 de mayo del 2018: tendrás la oportunidad que esperabas

Te aman, y amas, y si eres de los que están sin pareja no te inquietes porque tu realización sentimental está más cercana a ti de lo que podrías suponerte. No obstante debes estar en guardia contra los que te prometen cosas imposibles de cumplir y pueden surgir algunos malentendidos si no te cercioras de la veracidad de lo que te están diciendo. Usa tu mente para analizar el por qué de un comentario o una expresión y encontrarás respuestas. Este martes tus ansiedades quedan en el pasado. Una noticia o comentario procedente de tu trabajo te causará tranquilidad y confianza laboral.