JLo deja con las ganas a Miguel Ángel Silvestre

El actor español de 36 años se preparó por si “la reina” como él la llama, lo invitaba a subir al escenario a bailar, así lo reveló previo a la entrega de premios: “Tengo que empezar a ensayar, por si acaso, no vaya a ser que diga el español este no tiene ni idea de bailar y que no, que nosotros también tenemos nuestro swing, nuestros pasitos”, compartió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, se quedó esperando mientras disfrutaba de la presentación de Jennifer López desde la primera fila, aunque no perdió la oportunidad de dejar claro una vez más que realmente está flechado por la cantante: “¡Que preciosidad! Se me cae la baba”, compartió Miguel Ángel mientras grababa con su teléfono a JLo cuando los fotógrafos la retrataban.

A pesar de que JLo iba acompañada de su pareja sentimental Alex Rodríguez, Miguel Ángel no perdió la oportunidad de lanzar más de un piropo a la 'Diva del Bronx' : “Una mujer que me ha tenido enamorado desde que la vi bailar y cantar ‘Jenny from the block’. Ella es preciosa, dulce, como siempre la imaginé. ¡Ella es un sueño!”, escribió el actor en su perfil de Instagram.