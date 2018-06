Huye de Puerto Rico el trapero Bryant Myers tras sufrir un secuestro junto a su mamá

Nunca pares de soñar y hacer el bien en la vida que al final Dios premia a los suyos . Hay momentos de tormenta pero luego viene la calma y eso NO lo cambia nadie 🤔. He aprendido a luchar y preguntarme por que pasan las cosas pero hay un propósito para TODO en la vida y llegar a PR y ver este video digo " Myers " mira hasta donde ha llegado tu musica a EUROPA woww . Jamas pensé estar en esos lugares tan lejos y mas 1 mes recorriendo todas esas tarimas y cantando 🎤 mis temas y ver como miles de fanáticos cantaban hasta temas que yo ni me acuerdo 😂😂😂 es algo que solo tengo que darle gracias a Dios , Mis Fanáticos , equipo de trabajo y mi equipo de manejo 🦈. Vamos por mas y ya de pie que empiezo todos los preparativos del lanzamiento de La Oscuridad y mi tema #Momentos . Mucha musica , Muchos Proyectos cabrones se vienen . Att BRYANT MYERS 🕷

