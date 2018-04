Hogareño, deportista, solidario: así era Juan Carlos Olivas

El actor nació en el puerto de Mazatlán , en el estado de Sinaloa , y llegó a la Ciudad de México en 2003 para iniciar sus estudios de actuación, para después graduarse de la academia CasAzul. No solo era aficionado al teatro, también sabía tocar la guitarra y había tomado clases de vocalización para tener un currículum más completo.

Sobre su vida personal se sabe poco, excepto que era muy apegado a su familia y que (al menos al momento de su muerte) estaba soltero. "No, no tenía novia", señaló Tiscareño. " Estaba muy concentrado en su carrera, y no tenía tiempo. Pero eso sí, era muy buen amigo, muy risueño y alegre", agregó.