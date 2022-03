Salma Hayek tiene una 'gemela perdida': la actriz india Vishakha Singh es igualita a ella

La trayectoria de la intérprete inició en 1988, luego de protagonizar algunas telenovelas mexicanas. Algunos años después, Salma Hayek se abrió camino en Hollywood y ganó mayor popularidad a nivel mundial.

Constantemente, la protagonista de ' Eternals' comparte con sus seguidores en redes sociales sus próximos proyectos, su asistencia a importantes eventos e, incluso, sus mejores selfies. Fue precisamente por esas fotografías que usuarios de Internet encontraron a su 'hermana perdida' en India.

Ella es la doble de Salma Hayek

En 2014, durante la red carpet del Festival de Cannes, algunos paparazzi confundieron a la mexicana con la actriz india Vishakha Singh.

Ahora, diversos internautas han compartido fotos de ambas, señalando la gran similitud que existe entre el rostro de las famosas.

¿Qué opina

Vishakha Singh de su parecido con Salma Hayek?

En entrevista para el diario ‘The Hindu’, Vishakha comentó que frecuentemente la confunden con la actriz originaria de Veracruz, pero no sólo por sus rasgos físicos, también por su elección de outfits.

“Me pasa constantemente cuando voy al Reino Unido o cuando aparezco en algún tipo de acto público en Europa. La gente me acaba confundiendo con Salma Hayek y yo respondo siempre con una mezcla de vergüenza y agradecimiento. Creo que lo único que me falta es una sonrisa como la suya”, aseveró la celebridad.

La estrella del filme ‘ Valeba Raja’ reveló que para ella Salma es un referente de la moda, pues considera que tienen un gusto similar, tanto en prendas como en el estilo de su maquillaje.

“Salma siempre ha sido un referente en la moda y es verdad que he aprendido mucho de ella. Creo que a las dos nos gusta combinar vestidos elegantes, pero no demasiado recargados con maquillajes muy naturales y llamativas piezas de joyería. De otra forma no me explico que haya quien piense que somos la misma persona”, compartió.

¿Quién es la actriz india Vishakha Singh?

Originaria de la India, Vishakha Singh es una destacada intérprete de 35 años que conquistó la pantalla con su personaje en la serie de comedia ‘ Fukrey’ (2013).

La también empresaria, que ha colaborado en producciones como ‘Rowdy Fellow’, ‘Pidichirukku’ y ‘Atkan Chatkan’, se mantiene muy activa en sus redes sociales, donde cuenta con más de 97 mil seguidores.

Además de su carrera como histrión y productora, Vishakha ha participado en diversas conferencias como vicepresidenta y cofundadora de ‘WazirX’, una plataforma de intercambio de criptomonedas.