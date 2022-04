Banda de ladrones se lleva un botín de 23,000 dólares ¿de puro queso? Aquí te contamos

Los hechos ocurrieron en una granja lechera llamada Torenpolderkaas, ubicada en la región de Fijnaart, Noord Brabant, en Países Bajos.

De acuerdo con la emisora holandesa ‘Omroep Brabant’, el botín que se llevaron los ladrones asciende a 3,500 libras de producto, lo que en dinero se traduciría en 23,000 dólares.

El portal ‘Newsweek’ reveló, en una nota publicada el 6 de abril de 2022, que los robos de queso en grandes cantidades suelen ser raros aunque no aislados.

Por ejemplo, en 2016, se registró un caso similar en Wisconsin, donde se perdieron cerca de 160,000 libras de varias tiendas.

Además que es el alimento más robado en el mundo, con el 4% del total de los lácteos que existen el plantea, esto, toda vez que el precio de reventa puede aumentar el valor del producto.

Granjeros en alerta

De acuerdo con Theo Dekker, el presidente de la Asociación de Preparadores de Productos Lácteos Agrícolas en Holanda, el reciente robo supone una alerta para los demás proveedores.

La asociación, que se encarga de velar por la calidad y autenticidad de los productos, se puso atenta para proteger sus productos, pues no se sabe qué tipo de queso puedan sustraer.

El presidente de la Asociación mencionó que el incidente fue realizado por una banda de criminales “bien organizados”, que, adicionalmente, “exploraron la tienda de la granja unos días antes del atraco”.

"Esto nos da un poco de miedo. No rehúyen entrar en una granja de quesos con la fuerza bruta. En poco tiempo llenan su autobús y se van", dijo Theo Dekker, según reveló ‘Newsweek’

¿Por qué robar queso?

De acuerdo con Theo Dekker, el interés de los delincuentes en sustraer el queso o los productos elaborados con materias primas, atraen a los consumidores quienes ofrecen buen pago.

"Por supuesto, nunca es agradable tener ladrones en tu jardín. Sabemos muy bien cuánta artesanía está involucrada en los quesos", añadió.



Igual es un producto que se distribuye rápidamente y puede cruzar la frontera holandesa hacia Europa, y se comercializa en países como Rusia.

Aun cuando han puesto algunas trabas para impedir el contrabando de queso, como poner códigos de registro únicos para evitar la reventa y permitir el rastreo al lugar de origen.

Estas reglas también son aplicadas y monitoreadas con las ventas en línea.

"El número se presiona en la corteza y no se puede quitar sin dañar el queso. Como resultado, los ladrones no pueden vender todo el queso en los Países Bajos. Pero sí, si cortas un trozo, ya no puedes ver de dónde viene el queso", dijo Theo Dekker, de acuerdo con el portal ‘Newsweek’.