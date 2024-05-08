Video Estos actores de Nickelodeon vivieron cosas terribles en los sets y se atrevieron a contarlo

Existen conexiones familiares o de amistad entre famosos que sorprenden a los fans, pero quienes han llamado la atención durante años son Elaine Hendrix y Elizabeth Gillies, ya que se cree en Internet que ambas son madre e hija. Sin embargo, ¿qué dice la realidad detrás de esta teoría? te explicamos.

¿Quiénes son

PUBLICIDAD

Elaine Hendrix y Elizabeth Gillies?

Primero, es importante recordar dónde hemos visto a estas dos talentosas actrices en el pasado. Elaine Hendrix comenzó su carrera en 1992 y, si bien ha participado en más de 100 series y películas, hay una por la que la generación millennial la recuerda a la perfección: 'Juego de gemelas'.

En dicha cinta, Elaine encarna a Meredith Blake, la exitosa publicista y novia de Nick Parker, el papá de las gemelas protagonistas, Annie y Hallie, quienes intentan romper dicha relación para que él vuelva a enamorarse de su antigua pareja, Elizabeth James, madre de ambas.

Algo que caracterizaba al personaje era su elegancia y "maldad", ya que quería casarse con Nick a toda costa; no obstante, en un punto de la cinta se convierte en víctima de las gemelas, quienes le hacen bromas en un campamento con el fin de que se aleje de su padre, lo cual logran al final de la cinta.

Por otro lado, Elizabeth Gillies comenzó su carrera en 2007 y se volvió famosa a nivel mundial tras participar en el show de Nickelodeon 'Victorious', donde obtuvo el papel de Jade West, la ruda estudiante de la escuela secundaria de artes escénicas llamada Hollywood Arts y amiga de la protagonista, Tori Vega.

Jade de 'Victorious' Imagen Nickelodeon

¿Son realmente madre e hija las actrices Elaine Hendrix y Elizabeth Gillies?

Fue entonces cuando, al comparar sus fotos en Internet, comenzó a circular un rumor sobre que ambas actrices eran madre e hija, pero nadie se había dado cuenta. La idea ganó fuerza debido a que Elizabeth y Elaine tienen rasgos idénticos como la nariz, forma de la cara, labios, cejas y los ojos del mismo color, es decir, verdes.

Imagen Fake Empire y Walt Disney Pictures



Todo se salió de control cuando ambas trabajaron en la serie 'Dinastía', donde Elizabeth obtuvo el papel de Fallon Carrington y Elaine el de Alexis Carrington, es decir, interpretaron una relación de madre e hija.

PUBLICIDAD

La realidad es que las famosas no son familiares, pero sus interacciones en Instagram, donde posaban con ropa elegante del show y se felicitaban en sus cumpleaños mutuamente hicieron que todos pensaran lo contrario.

Imagen @elaine4animals / Instagram



De hecho, existe información en Internet que lo corrobora. Por ejemplo, Elaine Hendrix, es originaria de Tennessee, Estados Unidos, no tiene hijos ni está casada. Elizabeth, por el contrario, nació en Nueva Jersey y es hija de Lorrie Gillies y el productor Dave Gillies.

Aunque no son madre e hija en la vida real, Elaine Hendrix y Elizabeth Gillies continúan siendo admiradas por su talento y belleza, demostrando que el parecido entre las estrellas de Hollywood puede ser tanto que nos hagan dudar sobre sus lazos de sangre.