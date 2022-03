Sandra Bullock confesó que una de sus primeras películas la “avergüenza”: sus motivos

Con una larga lista de títulos en su trayectoria, Sandra Bullock se ha convertido en una de las actrices más reconocidas de Hollywood.

Tan solo su nueva película, ‘The Lost City’, en la que trabajó con Daniel Radcliffe y Channing Tatum, ha creado gran expectativa.

Sin embargo, la diva demostró hace un par de días que su carrera no ha sido perfecta y hay una película en especial de la que preferiría olvidarse.





Sandra Bullock se avergüenza de una de sus películas

Durante la promoción de dicho filme, la estella de Hollywood fue cuestionada por el medio ‘Too Fab’ sobre si había alguna cinta que no le hubiera gustado hacer, pero que después haya cambiado de opinión por la buena recepción de los fans.

De inmediato, la actriz respondió:

“Yo tengo una que a nadie le gustó y aún me avergüenzo de ella. Se llama ‘Speed 2’. He sido muy abierta al respecto, no tiene sentido, es de un bote yendo lentamente hacia una isla”.



El entrevistador le hizo saber que a él si le había gustado, a lo que Sandra Bullock aseguró que era la única persona a la que conocía con esa perspectiva.





¿De qué trata la película de Sandra Bullock que le avergüenza?

Como su nombre lo indica, ‘Speed 2’ es la secuela de un filme del mismo nombre que se estrenó en 1994.

La primera parte es un thriller de acción en el que un autobús es secuestrado por terroristas que amenazan con hacerlo explotar si el conductor baja la velocidad a menos de 50 millas por hora. Entre su elenco se encuentran también Keanu Reeves y Denis Hopper.

La segunda parte toma lugar en un crucero, donde la protagonista (Sandra Bullock) se encuentra de vacaciones con su esposo. Esta nave también es secuestrada y debe hallar la manera de evitar que choque con un barco petrolero.

A esta cinta ya no se sumó Keanu Reeves, pero sí contó con la participación de otros actores como Jason Patric y Willem Dafoe.





¿Sandra Bullock se retirará del cine?

En medio de la promoción de su nueva película, Sandra Bullock dio a conocer una impactante noticia para sus fans: dejará de hacer cine.

Así lo reveló al medio ‘ET’ en exclusiva el pasado 14 marzo, cuando dijo:

“en este momento (y no sé por cuánto tiempo), necesito estar 24/7 en el lugar que más me hace feliz (su hogar y junto a su familia)”.



Aunque esta pausa en su carrera no necesariamente será el final, tampoco hay certeza sobre cuándo volverá a la pantalla grande.