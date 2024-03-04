¿Qué onda con los 80s? el documental de ViX que te tranportará a la nostalgia

El documental ¿Qué Onda con los 80s? Está a punto de llegar a la pantalla de ViX, este trabajo promete sumergir a los espectadores en un viaje nostálgico a través de una de las décadas más emblemáticas de México.

Este proyecto, fue dividido en tres emocionantes episodios que serán transmitidos por ViX a partir del 8 de marzo de 2024.

De qué trata el documental de ViX ¿Qué Onda con los 80s?

La década de 1980 dejó una profunda huella en la vida de los mexicanos, y este documental busca explorar y reflexionar sobre los eventos más significativos que marcaron esa época. Desde el devastador terremoto de 1985 hasta los cambios políticos y sociales que caracterizaron el final de la década, ¿Qué Onda con los 80s? nos invita a analizar la evolución de la sociedad mexicana a lo largo de esos años cruciales.

Con testimonios destacados de icónicas figuras de la época como Arturo Velasco, Joaquín López Dóriga, Patricia Mercado, Rebecca Jones y Álvaro Cueva, entre otros, el documental nos sumerge en una narrativa rica en detalles y acompañada de imágenes de archivo que nos transportan a esta memorable época.

El documental estuvo a cargo de María José Cuevas, una destacada documentalista mexicana conocida por su enfoque en los valores de la cultura popular y en la identidad de la sociedad.

Entre sus trabajos destaca sy aclamado largometraje Bellas de Noche (2016), con el que demuestra su habilidad para capturar la esencia de una época y presentarla de manera cautivadora ante el público.

María José ha participado en diversos festivales como el Festival Internacional de Cine de Toronto, además ha sido nominada al Ariel, sin mencionar que fue premiada en tres ocasiones en el Festival Internacional de Cine de Morelia y obtuvo el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos.