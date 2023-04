Niña dice recordar lo que hay antes de que nacemos y sus revelaciones dejan impactado a TikTok

Yo no puedo saber a ciencia cierta lo que es real más allá de lo que me dictan mis sentidos. Personalmente, pienso hay mucho más de lo que podemos percibir con los 5 sentidos. Está demostrado científicamente que hay especies de animales que ven muchos más colores que los humanos, cosa que no podemos siquiera imaginar. No sabemos nada de antes ni de después de esta vida. Tan posible es que estos cientos de niños que cuentan historias similares se estén dejando llevar por su imaginacion, como posible es que simplemente lo recuerden. Me parece una historia muy hermosa, sea como sea. #mundomejor #emmaeslamejor #semillasestelares #semillaestelar #amor #antesdenacer #vidaantesdelavida