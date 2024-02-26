Mujeres Asesinas 2: Te decimos cuándo se estrena la nueva y más sangrienta temporada por ViX

Video Trailer: Mujeres Asesinas 2 llega a ViX, más impactante y emocionante que nunca

¡La espera ha terminado! La segunda temporada de Mujeres Asesinas llegará a la pantalla de ViX este 15 de marzo y promete mantener el legado de éxito de las temporadas anteriores con historias aún más impactantes y emocionantes.

En esta nueva entrega, cada episodio sumergirá al público en la vida de 8 mujeres con orígenes completamente diferentes, pero con una similitud dolorosa: todas ellas fueron empujadas al límite y se vieron obligadas a tomar la peor decisión de sus vidas: matar.

Las historias de estas mujeres irán desde experiencias de violencia doméstica hasta humillación y manipulación, y no sólo eso sino se enfrentan a situaciones extremas que las llevan a cometer actos que cambiarán sus destinos para siempre.

¿Quiénes son las actrices qeu estarán en Mujeres Asesinas 2?

Cada episodio de la segunda temporada contará con la participación de actrices talentosas que darán todo para interpretar estas escalofriantes historias:

El capítulo 1 titulado ‘Rosario’, que se estrena este 15 de marzo, estará a cargo de Elyfer Torres, a quien recordamos como Claire en La Piloto.

El capítulo 2, que también se estrena el 15 de marzo, ‘Lorenza’ tendremos a África Zavala; el 3, que llega el 22 de marzo, estará protagonizado por Ariana Saavedra, a quien recordamos como Linda Peña en La mujer del diablo, también disponible en ViX.

El 4, que estará disponible el 29 de marzo, contará con la actuación de Carolina Miranda, protagonista de Tierra de Esperanzas y La Mujer del Diablo. El 5 ‘Hortensia’, cuyo estreno será el 5 de abril, tendrá la intervención de Litzy en el papel principal; el 6 ‘Aurora’ tendrá la participación de Tessa Ia; el 7 ‘Magdalena’ estará a cargo de Sofía Espinosa y por último el 8 Episodio ‘Nancy’ estará protagonizado por Carolina Ramírez.

Cada episodio contó con un equipo de producción y guionistas que trabajaron arduamente para llevar estas historias a la pantalla.

La segunda temporada fue producida por Plétora Productions y escrita por Alicia Luna y Marisa Grinstein, quien también es autora del libro que inspiró la serie.

El equipo de directores estuvo compuesto por Kenya Márquez, Pepe Castro y Carlos García Agraz, quienes lograron capturar la esencia y el drama de cada relato.

Mientras que los productores ejecutivos, Rafael Cuadros Valle, Luis Luisillo Miguel, Francisco Casasús Fernández, Vincenzo Gratteri, Manuel Badia y Jorge Bermúdez, han sido clave en el éxito de esta producción.