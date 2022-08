Así es la polémica versión india de 'Thriller' de Michael Jackson: ¿Quién copió a quién?

Michael Jackson es considerado como uno de los máximos exponentes musicales de todo el mundo, esto debido al increíble éxito de sus canciones y a que su legado en la industria ha sobrevivido con el paso del tiempo, pese a la polémica que siempre lo rodeó.

El 'Rey del Pop' falleció en 2009, y si bien muchos fans creen que se encuentra vivo, su impacto en la cultura pop es innegable. De hecho, también se destacó por su manera de bailar y por las elaboradas coreografías y asombrosos videos que creó durante toda su carrera.

Uno de los clips más famosos de Jackson es el 'Thriller' (1983), donde el cantante sorprendió a todos al mostrar una historia de zombis y hombres lobo, mientras que, al ritmo de la canción, logró hipnotizar a los espectadores con una coreografía inolvidable.

El video musical volvió a ser tendencia en los últimos días, debido a que en redes sociales resurgió una versión poco conocida del clásico, pero proveniente de una película india llamada 'Donga', y en la cual aparece el actor Chiranjeevi bailando la canción 'Golimaar', con pasos sumamente similares a los de 'El Rey del Pop', entonces muchos se preguntaron quién fue el que plagió la coreografía y la historia.

La versión india de 'Thriller' de Michael Jackson: 'Golimaar'

Resulta que el número musical indio muestra una coreografía y elementos extrañamanete parecidos a los de 'Thriller', y es que además de la temática de terror, también se vieron replicados la vestimenta y los pasos de baile, por lo que este material ya es conocido entre los internautas como el 'Indian Thriller'. Sin embargo, debido a que la música no es parecida, el resultado final es bastante cómico.



Tanto 'Thriller' como 'Golimaar' se llevan a cabo en escenarios lúgubres y muestran a una chica aterrorizada al observar toda la situación.

También fue muy comentado en redes que, de cierta manera, el protagonista de 'Golimaar', tenía un parecido físico con Michael Jackson, a excepción del bigote que portaba el actor originario de la India.

Usuarios opinan sobre 'Thriller' y 'Golimaar'

Los internautas tuvieron diversas reacciones al ver la interpretación proveniente de la India. Y si bien unos la disfrutaron por ser divertida, otros simplemente la rechazaron por ser una copia del clásico de Jackson.

"Esto es realmente muy divertido y bueno", "Me hizo el día este video", "Arruinó un clásico", "Lo que uno descubre cuando no puede dormir", "Qué horror, Michael Jackson debe estar retorciéndose en su tumba", "No puedo creer que acabo de ver esta aberración, jamás debió existir" o "Gran joya, me reí mucho y lo disfrute genuinamente", son algunos puntos de vista que se pueden leer en redes sociales.

¿Michael Jackson copió el video indio para crear 'Thriller'?

Muchos internautas se preguntaron de dónde provenía el curioso video asiático, y al final se encontró que el fragmento de baile pertenece a una escena de la película india 'Donga'.

La cinta se estrenó en 1985, dos años después que 'Thriller', lo cual quiere decir que 'Golimaar' no es la fuente original de la popular coreografía, sino que tomó inspiración del video musical estadounidense.