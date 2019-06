Van Dijk no se ve como el próximo Balón de Oro: “Messi es el mejor y se lo merece siempre"

El mejor defensa central del momento, quien detuvo al mismo Lionel Messi , Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé; en la Champions League, se descartó como próximo Balón de Oro . Tras levantar la ‘Orejona’, al vencer 2-0 al Tottenham , en la rueda de prensa señaló que no tiene en mente ganarse el afamado premio.

“Si ocurre no lo voy a rechazar, pero no creo que eso vaya a suceder ahora mismo. Messi, aunque no haya jugado la final este año, sigue siendo el mejor jugador del mundo", dijo el zaguero de los Reds.