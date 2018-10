Vladimir Putin felicitó a Nurmagomedov por su triunfo ante McGregor

Conor McGregor no dudó en presumirle a todo el mundo una foto que se tomó en el Mundial de Rusia 2018 junto el presidente Vladimir Putin.

"Estoy orgulloso de lo siguiente. Todos los medios dicen que McGregor se tomó una foto con Putin. Putin me llamó y me dijo que estaba muy orgulloso de mí. Me dijo: 'Felicitaciones’”, comentó durante la conferencia de prensa.