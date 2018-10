¿Quién será el rey de la selva? Mayweather Jr. aceptó el reto de Nurmagomedov

La respuesta no se hizo esperar. Después de que Khabib Nurmagomedov retara a Floyd Mayweathe r Jr. a un combate de invictos, ' Money' ha aceptado el desafío.

“Vamos Floyd, estoy listo para pelar ahora mismo. 50-27 vs 27-0, dos sujetos que nunca han perdido, vamos ¿por qué no?... En la selva sólo hay un rey y obviamente soy yo porque él(Mayweather) no pudo derribar a McGregor, pero yo lo hice fácilmente. Está bien, vamos”, exclamó el ruso en un video publicado por Leonard Ellerbe, CEO de 'Mayweather Promotion'.