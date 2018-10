McGregor vs. Nurmagomedov o de cómo destronar a la "pelea del año" en el boxeo

El comportamiento de Khabib Nurmagomedov momentos después de haber dominado, humillado y despojado a Conor McGregor de sus insultos, ego e ingenuidad en UFC 229 --al creer que podría derrotar al actual campeón mundial ligero después de casi dos años de inactividad--, no tiene justificación, pero tampoco le hizo mal a una extraordinaria velada en Las Vegas que no podía culminar de otra manera.

1. Canelo prometió el nocaut, no lo cumplió. Nurmagomedov sí

Hablar no es equivalente a hacer. Mucho se dijo previo a la revancha del mexicano, pero a pesar de su preparación y letanía de promesas, Canelo terminó llevándose otra decisión polémica de los jueces ante el mismo rival y con una banda sonora de abucheos y crítcas profanadas, inclusive, por aquellos que comparten su identidad territorial. La única duda que Khabib nos dejó arriba del octágono fue el por qué detrás de su iracundo asalto contra un peleador en las gradas.

McGregor retó el campeón, y aunque su plan no salió como esperaba, no tuvo que "calentar" la pelea perdiendo el tiempo con un rival a modo. No. El irlandés le pegó a lo grande y perdió, pero el interés tanto de los peleadores como de la propia UFC son para aplaudir.