Términos y condiciones concurso camiseta Leverkusen

Reglas Oficiales

1. Nombre de la Concurso: Leverkusen Libre Camiseta (“Concurso”)





NO ES NECESARIA LA COMPRA NI EL PAGO ALGUNO PARA ENTRAR EN O GANAR ESTE CONCURSO. LA COMPRA NO MEJORARA SUS OPORTUNIDADES DE GANAR. INVALIDO DONDE PROHIBIDO. ABIERTO SOLO PARA CIUDADANOS Y RESIDENTES LEGALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MAYORES DE 18 AŇOS.

ESTE PROMOCIÓN DE NINGUNA MANERA ES PATROCINADO, AVALADOS O ADMINISTRADOS POR O ASOCIADO CON INSTAGRAM, INC. ("INSTAGRAM") ("PLATAFORMAS DE MEDIOS SOCIALES").



2. Nombre y dirección del Patrocinador:Univision Interactive Media, Inc., con oficinas en 8551 NW 30th Terrace, Miami FL 33122.

3. Nombre y dirección del Premio Proveedor(es):RDP Communications, con oficinas en Bismarckstraße 122-124, 51373 Leverkusen, Germany.

4. Fecha de participación:El Concurso comienza el 26 de abril de 2019 a las 12:00 AM EST hasta el 27 de abril de 2019 a las 11:59PM EST.

5. Elegibilidad:Participantes deben ser mayores de 18 años, ciudadanos o residentes legales de los cincuenta (50) Estados Unidos con un número de Seguro Social (SSN), y documentos válidos para viajar, quienes no hayan ganado un premio del Patrocinador dentro de los últimos 30 días.

6. Manera de participar: Usted puede participar en el Concurso a través de la pagina de Instagram de Univision Deportes. Los concursantes deben responder correctamente a la pregunta contenida en la publicación de Jersey firmada por Kai Havertz y utilizar los hashtags #Bundesliga #Leverkusen en su respuesta. Se permite usar solo una cuenta de Instagram para participar en este Concurso. Cualquier persona que use más de una cuenta de Instagram para participar será automáticamente descalificada. Es la responsabilidad exclusiva del participante de notificar al Patrocinador por escrito si cambia su cuenta de Instagram.

7. Cuantos formatos de participación permitidos: Entradas ilimitadas durante el periodo de la Concurso.

8. Manera de elegir al/los Ganador(es):Deben responder a la publicación de Instagram antes del comienzo del partido. La persona que contesta la pregunta correctamente será el ganador. Si hay un empate, la primera persona que respondió correctamente será el ganador.

9. Fecha de selección del Ganador: El Ganador(a) será seleccionado en o alrededor del 1 de mayo de 2019.



10. Manera de notificar al(los) Ganador(es): El Ganador(a) será notificado en o antes del 3 de mayo de 2019 por teléfono o correo electrónico.

11. Manera y fecha de recoger el Premio:El premio será enviado a la dirección proporcionada por el ganador.



12. Premio(s) y su valor aproximado:Habrá un (1) Premio ("Premio") otorgado en este concurso. Ganador del Premio ("Ganador") recibirá un jersey firmado de Kai Havertz. El valor aproximado del Premio es $120.

Todos los formatos de participación, si los haya, serán propiedad del Patrocinador y no serán devueltas al participante. El Patrocinador no es responsable por formatos de participación perdidos, robados o desviados, ni por formatos de participación reproducidos mecánicamente, ilegibles, incompletos, inexactos, dañados o tardíos. El Patrocinador no es responsable por llamadas que se desconecten, equivocadas, o líneas ocupadas, ni por información incorrecta o inexacta. Formatos de participación reproducidos mecánicamente, ilegibles, entregados tarde, dañados, incompletos, inexactos serán nulos. Cada participante está de acuerdo en permitir que el Patrocinador utilice su nombre, dirección, ciudad, estado, fotografía, voz, cinta de video o cualquier figura semejante con propósitos de publicidad sin compensación adicional alguna. El Patrocinador puede utilizar la información proporcionada por el participante para ofrecerle información de otras ofertas, productos o servicios, según la política de privacidad de Univision disponible en www.univision.com.



Todas las decisiones del Patrocinador serán finales y obligatorias en todos los sentidos. Cada ganador y cada invitado del ganador, si lo haya, podrán tener que firmar una liberación de responsabilidad. Si el ganador resulta no ser elegible; si el Patrocinador no se puede poner en contacto directamente y personalmente con el ganador dentro del tiempo determinado en estas Reglas Oficiales; si el ganador no se encuentra disponible para viajar en las fechas determinadas y recibir el premio; si no devuelve las liberaciones requeridas por el Patrocinador como instruido; o si el ganador no recoge el premio como indicado en estas Reglas, se considerara como si el ganador hubiese rechazado el premio y el Patrocinador podrá seleccionar a un ganador nuevo si el tiempo lo permite. Para reclamar premios, ganadores serán requeridos proveer identificación aceptable al Patrocinador y recoger premios come sean instruidos. Ganador(es) no puede(n) sustituir el premio por su equivalente en efectivo o un crédito. El premio no se reemplazará si es perdido o robado. El premio no puede ser cedido o transferido por el(los) ganador(es). El Patrocinador y/o Premio Proveedor se reserva el derecho de sustituir a su discreción cualesquiera o todos los premios por cualquier artículo o servicio de valor similar o mayor a su entera discreción.

El Patrocinador se reserva el derecho de modificar o terminar esta Promoción por cualquier razón incluyendo si existe fraude, fallas técnicas o cualquier otro factor más allá del control del Patrocinador que dañe la integridad de la Promoción, determinado por el Patrocinador en su sola discreción. El Patrocinador podrá descalificar a cualquier persona que, a su sola discreción, considere haya violado estas Reglas Oficiales o cualquier otro elemento de la Promoción. El (Los) participantes reconocen que esta Promoción no es de ninguna manera patrocinada, apoyada ni administrada por, o asociada con Instagram, Inc. El (los) participante(s) está(n) de acuerdo en: (a) estar sujetos a las Reglas Oficiales y las decisiones del Patrocinador, y (b) liberar y mantener en paz y a salvo a Instagram, Inc., al Patrocinador, el (los) Co-Patrocinador(es) y a sus respectivos matrices, filiales, estaciones, subsidiarias, y contratistas independientes, y sus respectivos directores, funcionarios, empleados, y agentes, inclusive a las agencias de publicidad y Promoción, de cualquier y toda responsabilidad con respecto a la aceptación, posesión o uso (o el mal uso) de los premios y/o de la participación en la Promoción.

El participante debe ser el propietario legítimo de la cuenta de Instagram asociada con su participación. En el caso de alguna disputa sobre la identidad de la persona que sometió la participación, dicha participación será considerada sometida por la persona en cuyo nombre está registrada la cuenta de Instagram. El poseedor de cuenta autorizado es la persona natural asignada a dicha cuenta por Instagram. No se permiten participaciones por medio de cualquier artefacto o artificio y/o programa utilizado para participar múltiples veces. Participaciones generadas por scrip, macro o cualquier otra manera automatizada será automáticamente descalificada.

Todo impuesto (federal, estatal, y local) será la responsabilidad exclusiva del ganador y es posible que se requiera que cada ganador prepare formularios de impuestos. Si el ganador ha recibido otros premios del Patrocinador durante el año actual, y si el valor total de dichos premios excede $600, el ganador tendrá que proveer su Número de Seguro Social o Número de Identificación de Impuestos para recibir el premio. Estas Reglas Oficiales están sujetas a las leyes del Estado donde se ubica el Patrocinador, haciendo caso omiso de los principios de conflicto de leyes.



Para obtener una lista de ganador(es), la cual estará disponible después de que termine la Concurso, envíe un sobre por separado con estampilla postal pre-pagada y dirigida a usted mismo, a “Leverkusen Libre Camiseta – Lista de Ganadores,” a la dirección antes indicada.

Para obtener una copia de las Reglas Oficiales, envíe un sobre por separado con estampilla postal pre-pagada y dirigida a usted mismo, a “Leverkusen Libre Camiseta – Reglas,” a la dirección antes indicada.

En el caso que hubiese participación en Línea: Se prohíbe el uso de software para la entrada automatizada de formatos de participación. Los formatos de participación hechos en línea con múltiples direcciones de correo electrónico, bajo múltiples identidades o por medio de cualquier artefacto o artificio utilizado para participar múltiples veces se considerarán nulos. Si el ganador es un participante en línea, se considerará que el formato de participación ganador es el que haya sido enviado por el poseedor autorizado de la cuenta de la dirección de correo electrónico que envió el dicho formato. El poseedor autorizado de la cuenta de correo electrónico será considerado como la persona física a la que le es asignada una dirección del correo electrónico por medio de un proveedor de acceso a internet, por un proveedor de servicio u otra organización que sea responsable de asignar direcciones de correo electrónico o por el dominio asociado con la dirección de correo electrónico enviada. El Patrocinador no será responsable por la transmisión de información incorrecta o inexacta contenida en los formatos de participación, por los errores técnicos, la pérdida o demora de la transmisión de datos, la omisión, interrupción, supresión, defectos o fallas en la línea de red telefónica, o del equipo de cómputo, software, o por la imposibilidad de acceso a cualquier servicio o sitio en línea, la imposibilidad de enviar el formato de participación, o por cualquier otro error o disfunción, o cualquier daño causado al equipo de cómputo del participante o de cualquier otra persona que resulte de la descarga de materiales o información o de la participación en esta Concurso, o por la pérdida, robo, demora, pérdida en correo, datos ilegibles de los formatos de participación o por ser enviados a un lugar incorrecto.

Si esta Concurso o cualquier sitio de la red asociado con éste (o cualquier porción del mismo) se llegare a corromper o no permitiere la entrada a la Concurso, o si la infección por virus de computadora, bugs, manipulación, intervención no autorizada, acciones de los participantes, por fraude, fallas técnicas, o por cualquier otra causa, que en la opinión del Patrocinador, corrompa o afecte la administración, seguridad, imparcialidad, integridad, o la operación apropiada de esta Concurso, el Patrocinador se reserva el derecho, a su única discreción, de descalificar a cualquier individuo implicado en tal acción, y/o a cancelar, terminar, modificar o suspender esta Concurso o alguna porción del mismo. La tentativa, por parte de algún participante o de cualquier otro individuo, de dañar deliberadamente el servicio en línea o el sitio en la red, así como el intento de socavar la operación legítima de esta Concurso, se considerará una violación a las leyes penales y civiles. El Patrocinador se reserva el derecho de hacer valer su derecho de reclamar el pago de daños y/u otros perjuicios en la extensión más amplia permitida por la ley.

En el caso que hubiese participación por mensaje de texto: Para enviar un mensaje de texto el participante debe poseer un teléfono móvil con capacidad de envío y recibo de mensajes de texto activado y servicio compatible con uno de los proveedores móviles participantes y anunciados al aire. Cargos regulares de mensajería y datos pueden aplicar y podrán ser reflejados en su factura celular mensual, o descontados de su balance pre-pagado. El servicio de mensajes de texto puede no ser disponible en algunas áreas de participación. Para ayuda, textee la palabra AYUDA.Para cancelar textee la palabra PARAal código anunciado al aire.

Official Rules









1. Contest Name – Leverkusen Libre Camiseta (“Contest”)





NO PURCHASE OR PAYMENT OF ANY KIND IS NECESSARY TO WIN. A PURCHASE WILL NOT IMPROVE THE CHANCES OF WINNING. YOU HAVE NOT YET WON. VOID WHERE PROHIBITED. OPEN ONLY TO CITIZENS AND LEGAL RESIDENTS IN THE UNITED STATES OLDER THAN 18 YEARS OF AGE.









THIS PROMOTION IS IN NO WAY SPONSORED, ENDORSED, OR ADMINISTERED BY OR ASSOCIATED WITH INSTAGRAM, INC. (“INSTAGRAM”) (“SOCIAL MEDIA PLATFORMS”).



2. Name and address of Sponsor:Univision Interactive Media, Inc., with offices in 8551 NW 30 thTerrace, Miami FL 33122.

3. Name and address of the Prize Provider(s):RDP Communications, with offices located at Bismarckstraße 122-124, 51373 Leverkusen, Germany.



4. Date of participation:The contest begins on April 26, 2019 at 12:00AM EST and ends on April 27, 2019 at 11:59PM EST.



5. Eligibility requirements: Participants must be 18 years of age or older, citizens or legal residents of the fifty (50) United States with a Social Security Number and valid documents required for travel, who have not won a prize from the Sponsor within the last 30 days.



6. How to participate:You can enter the Contest via the Univision Deportes Instagram page. Participantss must respond the question contained in the Kai Havertz signed Jersey post correctly and use the hashtags #Bundesliga #Leverkusen in their response. You are permitted to use only Twitter, Instagram, and Facebook account to participate in this Promotion. Anyone using more than one account of Instagram to participate will be automatically disqualified. It is the sole responsibility of the entrant to notify the Sponsor in writing if you change your Instagram account.



7. How many entries are allowed:Unlimited entries acceptedfor the duration of the Contest.



8. Method of Selecting Winner(s):Participants must respond to the Instagram post before the beginning kickoff. The person who answers the question correctly will be the winner. If there is a tie, the first person who responded correctly will be the winner.



9. Date Winner will be selected: Winner will be selected on or around May 1, 2019.



10. Method of notifying the Winner(s):The Winner will be notified via telephone or email on or before May 3, 2019.



11. Manner and date Prize must be collected: The prize will be sent to the address provided by the winner.



12. Prize(s) and estimated Value:There will be One (1) Prize (“Prize”) awarded in this Contest. The prize consists of an autographed Kai Havertz jersey. Approximate retail value of prize is $120.



All entry forms, if any, will become the property of Sponsor and will not be returned to entrants. Sponsor will not be responsible for entry forms that are lost, stolen or misdirected entry forms, nor for entries that are mechanically reproduced, illegible, incomplete, inexact, damaged or late. Sponsor is not responsible for disconnected or misdirected phone calls, busy lines, or for incorrect or incomplete information. Entry forms that are mechanically reproduced, illegible, late, damaged, incomplete or inaccurate will be void. Each participant agrees to permit Sponsor to use his/her name, address, city, state, photograph, voice, videotape or any likeness for advertising or publicity purposes for no additional compensation. Sponsor may use the information submitted to offer participant information on other offers, products or services, subject to Univision’s privacy policy available at www.univision.com.

Sponsor reserves the right to modify or terminate this Contest for any reason, including if fraud, technical failures or any other factor beyond Sponsor's control impairs the integrity of the giveaway as determined by Sponsor in its sole discretion. Sponsor may disqualify any person whom Sponsor, in its sole discretion, considers to have violated these Official Rules or any other aspect of the Promotion. The participants acknowledge this Promotion is no way sponsored, supported or administered by, or associated with Instagram, Inc. The participant(s) agree(s): (a) to be bound by the Official Rules and the decisions of Sponsor, and (b) to release and hold harmless Instagram, Inc., Sponsor, the Co-Sponsor(s) and their respective parent, affiliates, stations, subsidiaries, and independent contractors, and their respective directors, officers, employees, and agents, including advertising and Promotion agencies, from any and all liability with respect to acceptance, possession or use (or misuse) of the prizes or participation in the Promotion.

The participant must be the legitimate owner of the Instagram, Twitter and Facebook accounts associated with their participation. In the case of any dispute over the identity of the person who submitted the participation, such participation shall be deemed submitted by the person in whose name the Instagram, Twitter and Facebook accounts is registered. Authorized account holder is the natural person assigned to that account by Instagram. Participations by means of any device or artifice and/or program used to enter multiple times is not allowed. Entries generated by script, macro or any other automated way will be automatically disqualified.



All taxes (federal, state, and local) are the sole responsibility of the winner, and each winner may be required to complete tax forms. If the value of prizes the winner has received from the Sponsor in the current year exceeds $600, then the winner needs to provide his/her Social Security Number or Tax Identification Number to receive the prize. These Official Rules are governed by the laws of the State of the location of the Sponsor, without giving effect to conflicts of law principles.

For a list of winners, which will be available after the end of the Contest, send a separate, self-addressed stamped envelope to “Leverkusen Libre Camiseta – List of Winners”, to the address indicated above.



To obtain a copy of the rules, send a self-addressed stamped envelope to: “Leverkusen Libre Camiseta – Official Rules”, to the address indicated above.



In the case there is online participation: Use of any automated entry software is prohibited.Online entries made with multiple e-mail addresses, under multiple identities or through the use of any other device or artifice to enter multiple times will be deemed invalid. If the winner is an online entrant, the winning online entry will be deemed to have been submitted by the authorized account holder of the e-mail address from which the entry was made. The authorized email account holder is deemed as the natural person who is assigned to an e-mail address by an internet access provider, service provider or other organization that is responsible for assigning e-mail addresses or the domain associated with the submitted e-mail address. Sponsor shall not be responsible for incorrect or inaccurate transcription of entry information, technical malfunctions, lost/delayed data transmission, omission, interruption, deletion, defect, line failures of any telephone network, computer equipment, software, inability to access any online service or web site, inability to submit the online entry form, or any other error or malfunction, or any injury or damage to entrant’s or any other person’s computer related to or resulting from participation or downloading any materials in this contest, or for late, lost, stolen, postage due, illegible or misdirected entries.



If this contest or any web site associated therewith (or any portion thereof) becomes corrupted or otherwise does not permit entry in the contest, or if infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorized intervention, actions by entrants, fraud, technical failures, or any other causes, in Sponsor’s sole opinion, corrupt or affect the administration, security, fairness, integrity, or proper operation of this contest, Sponsor reserves the right, at its sole discretion, to disqualify any individual implicated in such action, and/or to cancel, terminate, modify or suspend this contest or any portion thereof. Any attempt by an entrant or any other individual to deliberately damage any online service or web site or undermine the legitimate operation of this contest is a violation of criminal and civil laws and should such an attempt be made, Sponsor reserves the right to seek damages and/or other remedies from any such person to the fullest extent permitted by law.



In the case there is text message participation: To send a text message, participant must own a mobile telephone with two-way text messaging capability activated and service compatible with one of the service providers announced on air. Regular charges for messages and data may apply and may be reflected on participant’s monthly statement or deducted from pre-paid balance. Text messaging service may not be available in some of the areas or participation. For help text the word HELP.To cancel text the word, STOPto the code announced on air.