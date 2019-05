Tormenta entre bastidores del tenis mundial con Djokovic en primer plano

Como si se trata de un episodio de Game of Thrones, las entrañas de la ATP albergan varias tramas de conspiración y casi todas pasan por Djokovic. El número 1 mundial y presidente del Consejo de Jugadores trabaja desde hace tiempo para intentar reformar el tenis masculino y su estructura de gobierno.

"Djokovic tiene una personalidad muy fuerte, siempre ha tenido una visión general del juego, de lo que él haría en el circuito. No se esconde", describe el director de un torneo.

En esta maniobra muchos vieron el sello de Djokovic, que no forma parte de la 'Board'.

"Obtuvo lo que quería, no se entendía bien con Chris, los dos ya no eran capaces de comprometerse", explicó el director del torneo.

Sospechoso de haber tomado posición por los torneos, en detrimento de los jugadores, Kermode sin embargo ha participado en el aumento de los premios para los tenistas desde 2014, pero no sobrevivió a la ambición del número 1.

- 'Mejor no meterse en su camino' -

"Esto demuestra que es mejor no meterse en su camino", añade esta misma fuente, seducida por el plan del serbio, pero no por sus formas.

El anuncio de la salida de Kermode llegó en Indian Wells y sorprendió a muchos. Lo que había pasado no gustó a Roger Federer ni a Rafael Nadal , que no escondieron su malestar.

Stanislas Wawrinka, otro peso pesado, también se refirió hace unos días a la polémica, en una carta abierta al diario The Times: "El problema no viene de la estructura, sino de la miral de la gente que la compone. No hay lugar en nuestro deporte para aquellos que se comportan como Justin".