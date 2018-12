Tenis en 2018: Lucha por el número uno, ascenso de Djokovic y el espectáculo de Serena

Su sprint fue casi imparable, al ganar 33 de los últimos 35 partidos de su calendario, para hacerse con Wimbledon y el Open USA, y acabar como número uno del mundo por quinta vez en su carrera , después de haber sido el 22 del ránking y pensando que su operación en el codo derecho no había funcionado.

El español se retiró en el Abierto de Australia, no jugó Indian Wells ni Miami, volvió a verse obligado a bajar los brazos en las semifinales del US Open, por su persistente lesión en la rodilla, y ya no jugó más.