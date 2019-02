¿Susto? Rafael Nadal no entrenó hasta hoy por molestias en una mano

ACAPULCO, México.- Rafael Nadal reveló que sintió molestias en una mano que no le permitieron entrenar por varios hasta este lunes, en la víspera de su debut en el Abierto Mexicano .

"Estaba entrenando hace unos días en Cozumel, hice un mal gesto con la mano y he estado unos días sin poder entrenar. Hoy ha sido el primer día que he entrenado aquí", reveló el número 2 del mundo.

En los días pasados, llamó la atención que ni el sábado ni el domingo se presentó a entrenar , pues incluso tenía una práctica abierta al público agendada en la cancha central que no ocurrió.

Sin embargo, a pregunta expresa de Univision Deportes de si esta lesión le hizo valorar la posibilidad de perderse el torneo, fue enfático en que no fue así.

"Yo no pienso retirarme de ningún lado pensando en otra cosa, cuando me retiro es porque no puedo jugar", contestó.