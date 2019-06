"Si el otro día fue mi último partido, hoy no lo sé", dice Del Potro

"Quería contarles que como seguro ya saben me fracturé de nuevo la rodilla derecha y después de haber hecho estudios y hablar con los médicos, me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento. Obviamente les pregunté cuál era la mejor opción pensando en mi salud y en mi rodilla, y no en el tenis, y me contestaron que sin duda la operación era la opción correcta, así que lo voy a hacer mañana (sábado) en Barcelona", explicó 'Delpo' con gesto muy serio.