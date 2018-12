Serena Williams es la deportista del año para AP

El traje de gato negro con el que se presentó en París fue un recordatorio de que nadie genera más atención en un Grand Slam que Serena Williams . Llegó a la Final en Wimbledon y el U.S. Open , y demostró una vez más que aún puede jugar sin importar lo poco que entrene.

Williams no ganó esos torneos, ni ningún otro , lo que en cualquier otra situación habría sido un año para el olvido para Serena.

Su regreso al tenis después de sufrir serios problemas de salud tras el alumbramiento de su hija fue un triunfo por sí solo, y por ello recibió por quinta ocasión el reconocimiento de The Associated Press (AP) como la Mujer Deportista del Año .

Ya con 37 años de edad , la madre primeriza se enfrenta a algunas jugadoras que ni siquiera habían nacido cuando ella se volvió profesional en 1995. Pero Williams ya no es la misma persona que ganó 23 títulos de sencillos de Grand Slam, el último de ellos en el Abierto de Australia de 2017, cuando estaba embarazada .

“Sigo esperando volver a ser la Serena que solía ser, y no sé si volveré a serlo, física, emocional o mentalmente. Pero estoy en proceso”, dijo Williams antes de la Final del U.S. Open. “Siento que me queda un largo camino por delante. Una vez que llegue, espero poder jugar mejor”.