¿Se romperá la ‘maldición’?: Federer y Nadal nunca se han enfrentado en el US Open

Nada mejor que ver de nuevo juntos a los grandes campeones en la celebración del 50 aniversario de la era "Open" del último torneo de Grand Slam de la temporada. Una situación que no sucedió el año pasado cuando Nadal se encontró con un cuadro en el que no estaban cinco de los 11 mejores clasificados de la ATP y fue desde el principio hasta el final la gran estrella que terminó por suponer su tercer título en Flushing Meadows.

Su golpe de derecha no impresionó y tampoco su movilidad, factores que le costaron perder ante Djokovic en Cincinnati, pero si Federer, de 37 años, consigue recuperarse tanto en el apartado físico como sicológico, no hay duda de que tendrá, como el que más, opciones a luchar por el triunfo, por lo que no será un imposible verlo con la sexta corona y un trofeo que no consigue hace ya 10 años.