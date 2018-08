Roger Federer no confía del todo en Piqué y "su" nueva Copa Davis

"La Copa Davis no puede ser la Copa Piqué" , sentenció el suizo para el medio RTS durante su participación en el US Open.

"Las próximas semanas pueden ser muy interesantes. No he hablado con él (Piqué), pero debo admitir que resulta extraño ver a un futbolista entrometerse en el negocio del tenis. Y cuidado, la Copa Davis no puede convertirse en la Copa Piqué”, dijo Federer.