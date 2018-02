Roger Federer, a tres partidos de ser el número uno más veterano en la historia del tenis

Roger Federer no ha perdido un solo set en lo que va del torneo. AP

Al hablar de Roger Federer hay que tener en cuenta que se trata de uno de los deportistas más grandes en la historia. Su gran cantidad de records, su manera de jugar al tenis, su carisma y deportivismo y, claro, sus triunfos, lo han hecho trascender el deporte blanco. Por si fuera poco, el oriundo de Basilea inicia hoy, en el ATP 500 de Rotterdam, un nuevo asalto al lugar número uno del escalafón mundial, lugar en el que ha estado ya durante 302 semanas, más que nadie en esta disciplina.

Pero no solo eso. De lograrlo, Federer, número dos del mundo, rompería tres registros que, a sus 36 años de edad, parecían muy lejanos, más que nada teniendo en cuenta que se perdió casi toda de la temporada 2016 debido a una seria lesión de rodilla.



El suizo podría volver al No. 1 del Ranking ATP por primera vez del 4 de noviembre de 2012, y su camino parece haberse despejado un poco ya que Stan Wawrinka, su compatriota y quien se perfilaba como su rival en cuartos de final, cayó en la primera ronda ante el desconocido local Tallon Griekspoor, número 259 del planeta.

En Rotterdam, Federer se enfrentará hoy en primera ronda ante el belga Ruben Bemelmans, un jugador zurdo de 30 años y 116 de la ATP. Si avanza a segunda fase, chocará con el alemán Philipp Kohlschreiber, tenista a quien le ha ganado las 12 veces que se han enfrentado en el circuito, y en cuartos de final ahora sus posibles contrincantes serían Griekspoor, Robin Haase o Thiemo De Bakker, todos holandeses.

De acuerdo a la ATP , “Federer llegó por primera vez al primer puesto hace 14 años, el 2 de febrero de 2004, y tiene el récord de mayor número de semanas en el puesto número uno (302). Si llega a las semifinales, se convertirá en el No. 1 más veterano, eclipsando a Andre Agassi (33). Además, alcanzaría dos récords más. Marcaría el tiempo más largo entre el primer día y el último día como No. 1 (14 años, 17 días), y también el tiempo más largo queriendo volver al No. 1 (cinco años, 106 días)”.

El suizo ha jugado previamente el torneo de Rotterdam en ocho ocasiones, llevándose el título en 2005 y 2012 ¿Logrará el suizo el título y sumar otros records a su colección?