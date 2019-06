"Pique" entre Dominic Thiem y Serena Williams en la sala de prensa de Roland Garros

Al parecer, el inesperado resultado molestó a Williams, quien no quiso esperar a que Dominic Thiem terminara de hablar de su reciente triunfo sobre el uruguayo Pablo Cuevas ante los medios y habría metido presión a los organizadores para que interrumpieran al austriaco y ella pudiera concluir lo más pronto posible su rueda de prensa.

En el video se observa cómo Thiem no cree lo que está sucediendo y con un gesto de incredulidad dice "Realmente no entiendo, en serio. ¡Qué diablos! Debe ser un chiste. ¿Cuál es la intención? ¿Tengo que abandonar la sala porque ella viene?”

Finalmente, Thiem se ve obligado a dejar la sala de prensa, no sin antes decir, “entonces yo también me voy. Yo también puedo hacer lo que se me de la gana”.