Novak Djokovic, el seis del mundo más favorito que nunca para ganar el título en el US Open

Aunque Novak Djokovic asume el US Open como sexto favorito, el serbio ha vuelto a demostrar en los dos últimos meses que es un jugador que está de regreso, en progreso constante y que ha dejado atrás los problemas de lesiones y falta de motivación que le afectaron el año pasado.

Después de verlo en Montecarlo y en Roland Garros, donde no llegó en su mejor momento de forma, y a medida que han pasado los torneos, el serbio parece haber vuelto a su mejor nivel. Superada la interrogante que dejó en Toronto al perder frente a una de las grandes revelaciones del circuito ATP, el griego Stefanos Tsitsipas, Djokovic, de 31 años, ha vuelto a ser la gran amenaza para todos.

Seis meses después de la cirugía de codo y después de perderse el US Open el año pasado, Djokovic habló del nivel al que llega en este torneo.

"Mirando hacia atrás tres meses, es bastante sorprendente estar en esta situación en la que soy considerado como uno de los favoritos para ganar el título. Siempre jugué bien en el Abierto de EE. UU. Me encantan las canchas de Flushing Meadows. Me encanta el ambiente, especialmente la sesión nocturna con la gente ", afirmó a los medios el serbio, que venció ayer en primera ronda al húngaro Márton Fucsovics en cuatro sets.

Sin embargo, en el sorteo del cuadro las cosas no salieron tan favorables para Djokovic. Se prevé que el serbio de 31 años se enfrente al sembrado No. 2, Roger Federer, en los cuartos de final. O tal vez, de la forma en que Djokovic está jugado ahora, el sorteo no fue favorable para el suizo, a quien Novak venció hace apenas dos semanas en la final de Cincinnati, logrando así ganar el único del Masters que le hacía falta en su impresionante colección de títulos.