Multan a tenista en Wimbledon por ser eliminado en menos de una hora

"Según la opinión del juez árbitro, la actuación de Bernard Tomic en su partido de primera ronda no estuvo a la altura del nivel profesional esperado. En consecuencia, una multa de 45 mil libras le ha sido impuesta, que será deducida de su premio por participación", escribe el torneo en un comunicado.

Interrogado al término del partido sobre su esfuerzo, Tomic no quiso responder.

"Creo que he jugado lo mejor que he podido. Es simplemente que lo he hecho extremadamente mal y él hizo 24 aces", señalaría después, interrogado sobre la posibilidad de una multa por falta de combatividad.