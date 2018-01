Marin Cilic se clasifica por primera vez a la final del Abierto de Australia

Marin Cilic, de 29 años, se impuso al británico Kyle Edmund, de 23, por 6-2, 7-6 (4) y 6-2 en dos horas y 19 minutos para convertirse en el primer jugador croata en lograr la final del Abierto de Australia.

El verdugo de los españoles Pablo Carreño y Rafael Nadal se enfrentará en la final contra el ganador del encuentro entre el suizo Roger Federer, defensor del título, y el coreano Hyeon Chug, de este viernes. Si es contra Federer, tendrá ocasión de vengarse de la derrota ante el helvético en la final de Wimbledon el año pasado.



El croata será el tercer jugador fuera del grupo del 'big four' (Rafael Nadal, Federer, Novak Djokovic y Andy Murray), en alcanzar la final de este torneo en los últimos diez años (Jo-Wilfried Tsonga, finalista en 2008, y el suizo Stan Wawrinka, campeón en 2014), algo que también podría lograr Chung si vence a Federer.

Cilic, campeón del Abierto de EE.UU. en 2014, disputará la tercera final de un grande, una menos que su compatriota Goran Ivanisevic (1992, 1994, 1998 y 2001, todas en Wimbledon), asegurándose el tercer puesto de la lista mundial, detrás de Nadal y Federer este lunes.



Histórico: Hyeon Chung es el primer coreano semifinalista en el Abierto de Australia El coreano Hyeon Chung, de 21años, hizo historia al ser el primero de su país en clasificar a una Semifinal de Abierto de Australia al vencer 6-4, 7-6 (5), 6-3 el estadounidense Tennys Sandgren. Foto: EFE | Univisiondeportes.com 0 Compartir Este coreano se ratificó como una promesa del tenis mundial y lo hizo en un gran escenario como es el primer Grand Slam del tenis mundial en la temporada. Foto: EFE | Univisiondeportes.com 0 Compartir El asiático llegó a esta instancia como la gran revelación del torneo luego de eliminar al serbio Novak Djokovic en los Octavos de Final. Foto: EFE | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A pesar de que al igual que su rival de turno, el estadounidense Sandgren, número 97 del mundo, era debutante en esta fase, al coreano se le notó más desenvuelto en los momentos definitivos. Foto: EFE | Univisiondeportes.com 0 Compartir Un quiebre fue suficiente para llevarse el primer set por 6-4 contra un rival que le dio la talla en un juego intenso. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Sandgren llegó también tras sorprender en los Octavos de Final al eliminar a Dominic Thiem, pero ni siquiera la carta de dejar atrás al austriaco, quinta cabeza de serie, fue suficiente. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El segundo set tuvo de nuevo a Chung con el manejo del juego, aunque no tan holgado como para que se viera reflejado en el marcador. Foto: EFE | Univisiondeportes.com 0 Compartir El estadounidense respondió con mucha entereza y demostró que estaba dispuesto a dejar todo para llegar a su primera Semifinal en un Grand Slam. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir El coreano siempre estuvo por encima del marcador durante los tres sets, aunque para el segundo no pudo mantener la ventaja que tenía. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Chung flaqueó y permitió que el segundo set se definiera por 'tie break', aunque supo sortearlo bien y se llevó esa manga 7-6 (5). Foto: EFE | Univisiondeportes.com 0 Compartir Con ese golpe anímico a su favor, el asiático solo tenía que aprovechar en el tercer set para definir de manera eficaz un partido que se hizo extenso por la combatividad de ambos jugadores. Foto: EFE | Univisiondeportes.com 0 Compartir Sandgren pagó caro su ineficacia en los momentos clave y eso al final le costó el partido, más en ese segundo set cuando pudo cerrar las brechas. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El tercer set mantuvo el dominio del asiático, que tenía la iniciativa de imponer condiciones para cerrar con éxito el juego. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Sin embargo, allí apeló el estadounidense a su orgullo propio para pelear como el último cada uno de los puntos en el momento de la definición. Foto: EFE | Univisiondeportes.com 0 Compartir Sandgren se vio con el marcador 5-3 abajo y allí dio su mejor esfuerzo para poner contra las cuerdas a Chung a tenerlo a un punto de quiebre y poner, en ese momento, el juego 5-4. Foto: EFE | Univisiondeportes.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero Chung viene con la convicción de hacer historia, la misma que escribió para ser el primer coreano en una semifinal de Grand Slam. Por eso, no cedió ante la intimidación e impidió el quiebre. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir Ni siquiera el mejor esfuerzo de Sandgren fue suficiente y al final el 6-3 en el tercer set sentenció la derrota del estadounidense. Foto: EFE | Univisiondeportes.com 0 Compartir El coreano Hyeon Chung sabe que ya hizo historia en el Abierto de Australia y ahora solo disfruta un momento que, a sus 21 años, lo convierte en una promesa del tenis mundial. Foto: Getty Images | Univisiondeportes.com 0 Compartir

En su 41 participación en un grande, el gigante de Medjugorje ha aparecido en forma, desquitándose de la derrota en segunda ronda encajada el pasado año contra el británico Daniel Evans. Esta temporada había llegado a Melbourne Park después de alcanzar las semifinales de Pune (India), donde cayó contra el eventual campeón, el francés Gilles Simon. Tampoco le fue demasiado bien en la exhibición de Kooyong donde no pudo con el australiano Matthew Edben.

Edmund no pudo competir a tope. El británico nacido en Johannesburgo, se fue al vestuario al acabar el primer parcial, donde supuestamente le atendieron de problemas en la cadera. Y al regreso peleó en el desempate donde tuvo sus opciones. No obstante, sus movimientos no fueron lo suficientemente rápidos para intentar frenar a Cilic en el segundo enfrentamiento entre ambos.



El residente en Beverly, número uno del equipo británico de Copa Davis que se enfrenta la semana próxima al de España en Marbella, tendrá el tiempo justo para viajar y recuperarse para la cita contra el conjunto de Sergi Bruguera, que se disputará sobre tierra batida.

Allí llegará cerca del puesto 25 del mundo, su mejor ránking, después de completar el mejor Grand Slam de su carrera, derrotando a dos favoritos, el surafricano Kevin Anderson (11) y el búlgaro Grigor Dimitrov (3), y antes, al canadiense Denis Shapovalov y a Chung, en Brisbane, pero ahora tendrá que adaptarse a la tierra batida marbellí.