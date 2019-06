"Les dejamos hacer lo que quieren": Nadal se queja de las cabezas de serie en Wimbledon

Londres, Reino Unido.- El tenista español Rafael Nadal , número dos mundial pero que será el tercer cabeza de serie en Wimbledon , afirmó no compartir las normas del torneo londinense para decidir el orden de sus favoritos sin ajustarse necesariamente al ránking ATP.

La libertad de Wimbledon para determinar cuál es el orden de sus cabezas de serie ha hecho que Nadal no sea el segundo, como le correspondería por ránking, sino el tercero.

"Respeto todas las situaciones. Es un tema de la ATP. Concedemos dos mil puntos a este torneo. Les dejamos hacer lo que quieren. Es algo que no comprendo", afirmó el mallorquín este sábado en una conferencia de prensa.

"Si es justo o no... Respeto las normas de Wimbledon. Otra cosa es si creo que es justo o no, que creo que no", apuntó.