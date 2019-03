La inusitada paridad en el tenis en 2019: 32 torneos, 32 campeones

Se han jugado 32 torneos de tenis en 2019, 19 en la ATP y 13 en la WTA , con 32 campeones diferentes. Algo que no había ocurrido en 50 años de la era de los Abiertos en el deporte blanco y que insinúa una paridad que hace tiempo no se había visto en el circuito masculino y que aprieta la que existía ya desde hace años en el femenino.

"Definitivamente dice algo sobre (como) hay cambios en marcha, en ambos circuitos. Tal vez es más difícil dominar. O es más difícil mantenerse, algo así, teniendo los mismos ganadores", dijo Federer antes de su debut en el Miami Open. Y los jóvenes realmente están empujando, que es algo que nosotros hemos visto de un tiempo a la fecha. No solo no es fácil ganar torneos y parece más fácil para ellos ahora, lo cual es bueno. Y eso no significa que los otros no sean tan buenos. Solo es que hay cambios."