La extenista número uno del mundo que tenía 30 mdd y que terminó quebrada por su marido

“Lo doy todo y me peleo por él, le doy mi vida… y él me traiciona, me engaña y me quita todo. No tenemos relación. No hablamos, solo cuando llama, le paso el teléfono a mis hijos y nada más. Su traición es tan profunda que la cicatriz no se curará nunca. Se ha llevado hasta mis trofeos”, indicó Arantxa a la revista Hola, mientras su exmarido le quitó sus bienes, los puso a su nombre y se fugó con su nueva novia.