Ganó la experiencia: Nadal conquistó la Rogers Cup ante el joven Tsitsipas

"Creo que he jugado muy mal al final. Los nervios, he fallado muchos puntos... Y luego pudo pasar cualquier cosa. (Tsitsipas) es un gran jugador que seguro va a tener una gran carrera ", comentó Nadal.

"Significa mucho. Es increíble. Si me lo hubieras dicho hace dos semanas no me lo hubiera creído. Me estaba recuperando de una larga temporada en tierra y hierba y empezar así la temporada en pista dura es muy importante. Ganar un Masters 1000 nunca es fácil, esto significa mucho", agregó el mallorquín.