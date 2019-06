Futura estrella: Anisimova, de 17 años, eliminó a Halep y avanzó a Semis en Paris

“Cargaba con la presión ”, reconoció Halep. La rumana añadió que se sintió “nerviosa, un poquito estresada... quizás las expectativas que tenía eran muy altas y no pude con la tensión que tenía, y no pude moverme de mi mejor manera”.

No sólo ninguna de las cuatro semifinalistas ha conquistado un trofeo de Grand Slam; ninguna ha participado en la Final de un grande.

“No lo puedo creer. He trabajado muy fuerte, pero no me imaginaba una recompensa como esta”, dijo Anisimova, la 51 del ranking que ya se había convertido en la primera jugadora nacida en la década de 2000 en acceder a los Cuartos de un Slam. “Honestamente esto es mucho más de lo que aspiraba”.