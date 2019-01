Federer jugará Roland Garros por primera vez desde el 2015

El suizo, que cumplirá 38 años en agosto y que cayó en Australia ante el griego Stefanos Tsitsipas , no disputa Roland Garros desde 2015 .

En 2016 fue baja por un problema de espalda y en 2017 y 2018 optó por no participar en la temporada sobre tierra, para reservarse físicamente de cara a Wimbledon .

"Estoy en un momento en el que creo que tengo que disfrutar . Es algo que he echado de menos", explicó.

"He decidido no hacer un gran parón otra vez más. Ya los tuve, no tengo la sensación de que sea realmente muy necesario", justificó.