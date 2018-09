Federer culpó al calor tras su eliminación del US Open

El tenista suizo Roger Federer , que cayó contra todo pronóstico ante el australiano John Millman en octavos de final del US Open, c ulpó al calor y a la humedad extrema en Nueva York como motivo principal de su derrota.

"Hacía mucho calor esta noche. Era una de esas noches en las que sentía que no recibía aire. No circulaba y lo pasé mal con el clima. Sudaba y sudaba cada vez más . John lo llevó mejor, es de uno de los sitios más húmedos del mundo como Brisbane", comentó en conferencia de prensa luego de perder 6-3, 5-7, 6-7 (7/9), 6-7 (3/7) en tres horas y 33 minutos de juego.

"Tuve muchas dificultades con la humedad. El calor ya lo conocemos, pero la humedad es muy peligrosa sobre todo en la pista central. No hay aire que entre en el estadio y es muy difícil respirar así. Ya lo hemos visto otros días con otros jugadores. Aun así he podido luchar, he tenido opciones (...) No es una cuestión de edad", agregó.