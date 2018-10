Federer afronta con apetito la recta final de la temporada

El suizo Roger Federer, que no ha jugado un partido oficial desde su sorprendente eliminación en octavos del US Open a principios de septiembre, ataca con apetito el final de la temporada, con varios torneos en el horizonte, empezando por la defensa de su título Masters 1000 en Shanghai.

"Me gusta esta parte de la temporada. Las condiciones de juego son quizás más rápidas, no estoy seguro... Además, ayuda que tengo un torneo en casa (Basilea) y el Masters. He tenido mucho éxito, por lo que espero realmente que sea la mejor parte de mi temporada", dijo el número 2 mundial.

"Cuando he jugado he tenido mucho éxito. No he jugado tantos partidos malos, para ser honesto. Quizás solo hay dos que me vienen a la mente. Y he escapado de las lesiones desde hace un año", analizó el suizo de 37 años.