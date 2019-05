"¡Espero no llegar a la final, tengo examen ese día!", dice Bolsova tras avanzar en Roland Garros

"¡Espero no estar en la final, tengo examen ese día!", exclamó en tono de broma Bolsova, 137ª jugadora mundial a sus 21 años, en su conferencia de prensa tras ganar a la rumana Sorana Cirstea (84ª) por 7-6 (7/5) y 7-6 (7/3).

"Tendré que llorar al profesor para que me lo cambien. Debería estar ya estudiando", continuó con una enorme sonrisa.

"Hay muchas cosas que me gustaría estudiar. Tengo un punto de artista, me gusta dibujar. Así que pensé en estudiar primero diseño de moda porque igual tenía más salidas (laborales) que la historia. Pero luego pensé que tenía que hacer lo que me diera la gana y estudié historia", apuntó.