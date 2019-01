Djokovic y Serena avanzan en Australia, Carreño se despide con polémica

El número 1 mundial Novak Djokovic y la leyenda Serena Williams sellaron el pase a los C uartos de Final del Abierto de Australia , este lunes en Melbourne, en una jornada en la que cayó Pablo Carreño , que se fue de la pista en cólera por una polémica decisión del juez.

"Obviamente estoy muy triste porque tras cinco horas peleando la manera en la que me fui de la pista no fue la correcta, pido disculpas, así no soy yo", señaló más tarde en conferencia de prensa.