Djokovic empieza el 2019 con una victoria aplastante en Doha

Dzumhur , N.47 del mundo, no tuvo ninguna opción frente al serbio, que en la segunda ronda se medirá al húngaro Marton Fucsovics , N.36 del ranking.

"Es fantástico estar de vuelta y empezar el torneo como lo he hecho me da mucha seguridad y me hace muy feliz", declaró Djokovic al término del partido.