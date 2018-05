Djokovic cumple ante Munar en la segunda ronda de Roland Garros

Munar, que había eliminado en la primera ronda al veterano David Ferrer, exnúmero 3 mundial que ahora es 41º, no pudo repetir en esta ocasión ante otro tenista que no está en su mejor momento.

"Tengo un millón de cosas por mejorar y a pesar de eso he hecho cosas muy buenas aquí. Me voy contento porque he dado un paso adelante. No jugué mi mejor partido, pero fui competitivo", valoró.