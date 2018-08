Del Potro batalló ante un 'desconocido', pero debutó con triunfo en Los Cabos

"No es fácil enfrentar a un rival del que no conoces mucho, él ha jugado muy bien", reconoció Del Potro, quien apenas unas horas antes del partido buscó videos en YouTube para conocer un poco del estilo de juego de Girón .

"Me sorprendió mucho porque no jugó con el nivel de su ranking, por suerte pude ganar en dos sets", añadió Del Potro luego de una hora con 35 minutos y 16 segundos de juego y detalló que " por el calor y la humedad sudé mucho y se me hacía difícil sostener la raqueta, pero me quedó con la sensación linda de ganar el partido".