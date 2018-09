Caricaturista australiano niega que su dibujo de Serena Williams sea racista

Para Mark Knight, autor del dibujo de Serena Williams que le dio la vuelta al mundo por su supuesta carga racista, aún no asimila la lluvia de críticas que ha recibido desde la publicación de su dibujo.

"No me esperaba este tipo de reacción . Hace tiempo lo más que recibías era una breve carta de los lectores. Ahora tienes a todo el mundo, 80 millones de personas, en tu contra", comentó Knight tras la "fama" que nunca pidió.

Según Knight, su intención fue meramente representar lo que había sucedido en la final femenil del US Open en la que S erena Williams recriminó al juez de silla por quitarle un juego tras una supuesta falta al reglamento.

"Estaba viendo el US Open, vi que la tenista número uno del mundo tuvo un altercado en la cancha central y pensé que era material de noticias, así que me puse a dibujar", contó el caricaturista australiano. "Pero para mala fortuna, el dibujo se distorsionó. Se mezcló con las políticas raciales de los Estados Unidos y ahora estoy vinculado a ello".

"Mi familia está preocupada y molesta por las amenazas que he recibido. ¿Afectará mi futuro? Tal vez sí, tal vez no, tal vez tendré que reservarme. Quizás hay temas que uno como caricaturista no puede abordar", concluyó el australiano.