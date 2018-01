Andy Murray es operado de la cadera y será baja por 6 meses

Has Visto

Martínez no solo fue campeón de la Serie Mundial con Boston Red Sox sino que en 2015 fue inducido al Salón de la Fama de la MLB, algo inesperado quizás por el propio La Sorda.

Martínez no solo fue campeón de la Serie Mundial con Boston Red Sox sino que en 2015 fue inducido al Salón de la Fama de la MLB, algo inesperado quizás por el propio La Sorda. Foto: Getty Images | Univision

El dominicano Pedro Martínez vivió su revancha personal luego de ser desechado de Los Angeles Dodgers por un Tommy La Sorda que dijo que "no podía lanzar ni en una liga infantil".

El dominicano Pedro Martínez vivió su revancha personal luego de ser desechado de Los Angeles Dodgers por un Tommy La Sorda que dijo que "no podía lanzar ni en una liga infantil". Foto: Getty Images | Univision

Boston Red Sox dominó de 1912 a 1917 la Serie Mundial de la mano de Babe Ruth, pero cuando él se mudó a New York Yankees empezó una sequía que duró 86 años, en la llamada 'Maldición del Bambino'.

Boston Red Sox dominó de 1912 a 1917 la Serie Mundial de la mano de Babe Ruth, pero cuando él se mudó a New York Yankees empezó una sequía que duró 86 años, en la llamada 'Maldición del Bambino'. Foto: Getty Images | Univision

Peyton Manning sufrió derrotas en 2003 y 2004 como quarterback de Indianapolis Colts contra New England Patriots luego de temporadas brillantes. La caída en las finales fueron un duro golpe.

Peyton Manning sufrió derrotas en 2003 y 2004 como quarterback de Indianapolis Colts contra New England Patriots luego de temporadas brillantes. La caída en las finales fueron un duro golpe. Foto: Getty Images | Univision

Boca Juniors, que se había impuesto en una final previa de Copa Intercontinental, no pudo con un Milán liderado en el ataque por el estelar Kaká.

Boca Juniors, que se había impuesto en una final previa de Copa Intercontinental, no pudo con un Milán liderado en el ataque por el estelar Kaká. Foto: Getty Images | Univision

El escocés Andy Murray se ha sometido a una cirugía de cadera en Melbourne (Australia) y confía en poder volver a jugar este mismo año "en la temporada de hierba", según ha informado el mismo jugador en una de sus redes sociales.

"Hoy me he sometido a una exitosa cirugía de cadera en el hospital st. Vincent en Melbourne. Me gustaría dar las gracias al Dr. John O'Donnell y a todo el personal por cuidarme. Espero volver a la competición en la temporada de hierba. Gracias a todo el mundo por todos los buenos deseos y el apoyo en los últimos días. Voy a volver de esto", dice Murray.

Cuatro días después de anunciar su retirada para el Abierto de Australia, el exnúmero uno del tenis ha informado de su paso por el quirófano, después de haber estado dudando en seguir con la rehabilitación o tomar una medida más drástica como la cirugía.

Murray no ha vuelto a empuñar una raqueta desde que fue eliminado en cuartos de final de Wimbledon por el estadounidense Sam Querrey.

El escocés ya había sufrido una gran lesión en la espalda en 2013. Se sometió a una cirugía después del US Open y se perdió el final de la temporada, para volver en enero de 2014.