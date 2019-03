Alexander Zverev opina todo lo opuesto a Rafa Nadal sobre Nick Kyrgios

"Para mí Nick siempre es muy agradable. Siempre me ha respetado y yo también le tengo respeto. Los juegos que hemos jugado han sido muy divertidos muy entretenidos y nunca he sentido que me haya faltado al respeto o algo así, no he tenido esa experiencia aún, así que para mí Nick es un tipo muy agradable siempre. No tengo nada malo qué decir de él, pero todo el mundo tiene su propia opinión. Supe lo que dijo Rafa (Nadal) pero cada persona es diferente y puede mostrar sus emociones de una manera distinta o esforzarse a su manera y Nick ha puesto un gran esfuerzo, quizás como nunca lo haya visto, y se le tiene que dar el crédito por eso", respondió acerca del australiano.