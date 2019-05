Alerta roja para Nadal a dos semanas de Roland Garros

Alerta roja para Rafael Nadal. A dos semanas del inicio de Roland Garros , el 11 veces ganador sobre la tierra batida parisina acaba de encadenar tres derrotas en Semifinales en su superficie favorita y ya solo le queda Roma para no llegar en blanco a la capital francesa.

¿Hay que alarmarse por un Nadal que todavía no ha ganado nada en 2019?

Cuando en 2015 no ganó ni en Montecarlo, ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en Roma, su recorrido en París acabó en Cuartos, derrotado entonces por Djokovic.

"He ganado mucho durante muchos años en esta superficie, este año no está siendo así, estoy quedándome cerca, pero no lo consigo", afirmó.