Al padre y al hijo: Federer coincidió con el padre de su próximo rival en Roland Garros

Federer y Ruud coincidieron en siete draws de Grand Slam, pero nunca se encontraron ni ahí ni en nigún otro torneo. Uno estaba en el ocaso de su carrera y el otro dio su primer gran golpe en Wimbledon 2001, esa legendaria victoria sobre Pete Sampras , justo en el primer grande en el que el noruego ya no participó.

"Probablemente sé más de su padre que de él, aunque nunca me haya enfrentado al padre", dijo Federer. "Sé que (Casper) ha evolucionado mucho en los últimos años y creo que juega muy bien en arcilla. No lo he visto jugar mucho. Pero para un chico de 20 años estar en los grandes escenarios, enfrentar a un jugador top en la cancha central, es lo que sueñas."