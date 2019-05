A Ferrer le gustaría que su último partido sea ante Roger Federer

El tenista español David Ferrer , que se retirará profesionalmente en el Mutua Madrid Open , fantaseó con la posibilidad de elegir un rival para disputar su último partido y dijo que si fuera el suizo Roger Federer "no estaría mal".

"Lo elegí porque es un Masters 1000, vienen los mejores, tengo la oportunidad de acabar mi carrera con las personas que me han seguido desde siempre y es en casa . Juego en España, Feliciano López es el director del torneo y me hacía ilusión compartir el torneo estando él", dijo Ferrer, en conferencia de prensa, arropado por Manolo Santana y el mismo Feliciano.

"Me siento feliz de acabar de esta manera, disfrutando los últimos partidos. Alargarlo más sería muy pesado, muy duro. Creo que es una buena decisión, tengo otra vida más pausada y tengo ilusiones por hacer otras cosas en la vida", comentó el tenista alicantino, que no tiene preparado nada especial para los próximos días.

"Roger Federer no estaría mal. Nunca he logrado vencerlo, pero eso no quiere decir que le ganara ahora. Sería espectacular, pero tengo la suerte de que en Madrid están los mejores y acabe con quién acabe será especial", señaló.