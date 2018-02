Suspenden a luchador iraní que no quiso pelear ante un israelí

El luchador iraní que perdió de forma voluntaria un combate en noviembre en el Mundial Sub-23 para evitar enfrentarse a un israelí en la siguiente ronda, fue excluido de cualquier competición internacional durante seis meses, anunció el viernes la Federación Internacional de Lucha (UWW).

Esta decisión, tomada por la comisión disciplinaria de la UWW, es retroactiva y entra en vigor el día de los hechos, el pasado 27 de noviembre. La comisión también decidió suspender durante dos años al entrenador del atleta, que al parecer le dio la orden de dejarse ganar.

La comisión consideró que " Alireza Karimi, en los cuartos de final contra Alikhan Zhabrayilov bajo la instrucción de su entrenador Jamshidi, perdió de forma voluntaria en cuartos de final".

"El luchador y su entrenador actuaron violando las reglas internacionales en vigor en la lucha", añadió en un comunicado.



Iranian wrestler Alireza Karimi about to beat Russian, but will have to face Israeli next round. His coach his calling him from the sidelines, telling him to “lose.” Iran forbids its athletes to play Israeli’s. Iranian wrestler gives up. pic.twitter.com/nX9KHaH8Jn

— Thomas Erdbrink (@ThomasErdbrink) 27 de noviembre de 2017