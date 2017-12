¡Sorpresa mundial! Alemania no va al Mundial; México espera nuevo rival

La selección de México no se medira a la selección de Alemania en Rusia 2018 por una rebuscada interpretación de una vieja normativa de FIFA, que está cerca de dejarla fuera de la Copa del Mundo.

Alemania es cabeza del Grupo F, grupo que comparte con México, Suecia y Corea del Sur hasta el momento.

La extraña situación fue reseñada por los más importantes medios alemanes, que destacaron las alineaciones indebidas en la clasificación a Rusia 2018.

El hecho en particular, hace referencia a varios jugadores que la FIFA investiga, en cuanto a su verdadero su país natal. No revelaron nombres hasta no profundizar en dichas averiguaciones.



¿Cuáles son las verdaderas opciones de México para avanzar en el Grupo de la Muerte?



De confirmase, México evitaría enfrentar a su último verdugo de la Copa Confederaciones, Alemania, y quedaría por conocerse cuál sería la selección que ocupe su lugar en el Grupo F.

Suenan varios nombres de selecciones de peso que no lograron clasificar al Mundial como posibles candidatos: Italia, Holanda, Chile o Estados Unidos, pero es temprano para especulaciones.

Uno de los llamados del `grupo de la muerte’ de los eliminados pudiera ser rival de México en el Mundial, esto está por verse...

Es el Día de los Santos Inocentes y nada de esto pasará. ¡Feliz día!